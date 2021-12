Libia, che succede a dieci giorni dal (non) voto (Di martedì 14 dicembre 2021) A dieci giorni dalle elezioni che l’Onu ha programmato per completare la stabilizzazione della Libia, la sensazione è che il voto stia per saltare; secondo alcune fonti libiche il rinvio è praticamente sicuro, resta da capire se sarà questione di giorni oppure per un tempo indefinito – rumors parlano di un ritardo di almeno un anno, pericolosissimo perché l’incarico affidato ad interim all’attuale governo scade proprio il 24 dicembre e dunque la Libia si ritroverà senza governo de iure tra pochi giorni. Il rischio che collassi l’intero percorso verso la stabilità è evidente. Ci sono vari elementi che avvallano questo timore (sia sul voto che sulle conseguenze), a cominciare dalla dichiarazione dell’organismo che supervisiona il voto, ... Leggi su formiche (Di martedì 14 dicembre 2021) Adalle elezioni che l’Onu ha programmato per completare la stabilizzazione della, la sensazione è che ilstia per saltare; secondo alcune fonti libiche il rinvio è praticamente sicuro, resta da capire se sarà questione dioppure per un tempo indefinito – rumors parlano di un ritardo di almeno un anno, pericolosissimo perché l’incarico affidato ad interim all’attuale governo scade proprio il 24 dicembre e dunque lasi ritroverà senza governo de iure tra pochi. Il rischio che collassi l’intero percorso verso la stabilità è evidente. Ci sono vari elementi che avvallano questo timore (sia sulche sulle conseguenze), a cominciare dalla dichiarazione dell’organismo che supervisiona il, ...

