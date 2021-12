"L'ho fatta fidanzare io con lui". Fabrizio Corona, bomba sporca su Elisabetta Gregoraci: fino a dove si spinge (Di martedì 14 dicembre 2021) C'è Fabrizio Corona dietro al fidanzamento di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Lo rivela lo stesso ex re dei paparazzi, intervistato da Peppe Iodice al Peppy Night Fest, su Canale 21. Il gran ritorno in tv di Corona è all'insegna dei fuochi d'artificio. Non c'è solo la soffiata al veleno (anzi, al peperoncino) su Ilary Blasi ("A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude"), Corona colpisce a raffica su un po' tutto il mondo dello spettacolo italiano. "La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa - spiega -. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) C'èdietro al fidanzamento die Flavio Briatore. Lo rivela lo stesso ex re dei paparazzi, intervistato da Peppe Iodice al Peppy Night Fest, su Canale 21. Il gran ritorno in tv diè all'insegna dei fuochi d'artificio. Non c'è solo la soffiata al veleno (anzi, al peperoncino) su Ilary Blasi ("A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude"),colpisce a raffica su un po' tutto il mondo dello spettacolo italiano. "La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa - spiega -. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, daviene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati ...

