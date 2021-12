Lazio | Acerbi sotto accusa Il suo rendimento è in calo

Leggi su footdata

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lava di nuovo ko in trasferta, con Sarri che non riesce ad invertire la rotta presa in questo finale di anno. Il tecnico nel post partita, ai microfoni di DAZN, ha commentato le difficoltà del momento, non nascondendo la propria delusione per la prestazione di alcuni giocatori in particolare: «La sfortuna a volte ce la cerchiamo, perché abbiamo preso il 2-1 con un nostro difensore centrale nell’area opposta». Il giocatore in questione è Francescocolonna portante della difesa laziale ma che nell’ultimo periodo ha mostrato evidenti difficoltà nello svolgere i compiti affidatigli dal tecnico. Il nazionale azzurro comunque, come suo solito, non è scappato dalle proprie responsabilità e sembra che abbia chiesto scusa ai compagni nel colloquio di ieri avuto col mister. Un atteggiamento di carattere, importante per il gruppo squadra al cospetto ...