Inter, contro il Liverpool come in una mission impossible (Di martedì 14 dicembre 2021) L’Inter contro il Liverpool negli ottavi di Champions League Sarà il Liverpool l’avversaria dell’Inter negli ottavi di finale della Champions League dopo il sorteggio ripetuto a causa di una serie di errori. I nerazzurri sono passati dal primo sorteggio contro l’Ajax, difficile si, ma non impossibile, a quello con i Reds, questo si impossibile, quasi proibitivo. Ecco il commento della Gazzetta dello Sport di oggi. “A qualcuno va bene, tipo il Chelsea che prende sempre il Lille. A qualcun altro molto male, vedi il Real Madrid che dal Benfica abbordabile passa al PSG di Messi. Dalla seconda fascia l’Inter poteva sperare soltanto nel Lille. Poi, in una teorica gerarchia di rivali, l’Ajax era la seconda scelta: quest’anno fa paura, non prende mai gol, Haller segna a ... Leggi su intermagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ilnegli ottavi di Champions League Sarà ill’avversaria dell’negli ottavi di finale della Champions League dopo il sorteggio ripetuto a causa di una serie di errori. I nerazzurri sono passati dal primo sorteggiol’Ajax, difficile si, ma non impossibile, a quello con i Reds, questo si impossibile, quasi proibitivo. Ecco il commento della Gazzetta dello Sport di oggi. “A qualcuno va bene, tipo il Chelsea che prende sempre il Lille. A qualcun altro molto male, vedi il Real Madrid che dal Benfica abbordabile passa al PSG di Messi. Dalla seconda fascia l’poteva sperare soltanto nel Lille. Poi, in una teorica gerarchia di rivali, l’Ajax era la seconda scelta: quest’anno fa paura, non prende mai gol, Haller segna a ...

Advertising

Inter : ??? | STADIO Grazie #InterFans per il vostro grande supporto anche questa sera! ? Vi aspettiamo a San Siro mercol… - Inter : ? | QUIZ ?? Ci sono due giocatori nell'attuale rosa dell'Inter che hanno segnato la loro prima rete in nerazzurro… - Inter : ??? | HANDANOVIC Le parole del capitano nerazzurro dopo la sconfitta contro il Real Madrid ?? - CalcioPillole : '#Inter, non è un sorteggio impossibile, puoi giocartela' parole del mister del miracolo Leicester, c'è da crederci! - traplord777 : @MarcatoCalcio Non preoccuparti, lo perdi contro l'Inter, sei la 5 in campionato. -