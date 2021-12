Eva Grimaldi pronta per il GF VIP 6 | “Imma ti tradisco | a Natale nella casa”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tutto pronto per l’entrata di nuovi concorrentidel Grande Fratello VIP 6. Non ci sono clamorose novità visto che il nome di Eva, era arrivato già alla stampa da qualche settimana. Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana la conferma, con l’intervista dell’attricea passare ildel Grande Fratello VIP 6. Ricordiamo che al momento la sola concorrente a lasciare il gioco è stata Francesca Cipriani ( e visto che la produzione e gli autori conoscono bene le intenzioni dei VIP, avrebbero magari potuto annullare ieri la nomination). Alex Belli è stato espulso, anche se aveva già manifestato la sua volontà di lasciare il gioco. In ogni caso, linfa fresca e nuovi concorrenti anche prima di, ed ...

invece entrerà nella Casa dopo il mancato ingresso dello scorso anno. Nathaly Caldonazzo sarà il prossimo ingresso del Grande Fratello Vip . Vera Gemma potrebbe entrare nella prossima ...Al momento i due che sembrerebbero essere certi sarebbero Kabir Bedi ed. (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});Tutto pronto per l’entrata di nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello VIP 6. Non ci sono clamorose novità visto che il nome di Eva Grimaldi, era arrivato già alla stampa da qualche settimana.Secondo Gabriele Parpiglia, nella casa del GF Vip starebbe per arrivare un ex volto di Uomini e donne e Temptation Island ma non ha fatto il nome ...