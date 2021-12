“E’ ingiocabile”: gli utenti di Halo Infinite attaccano Microsoft. Perché? (Di martedì 14 dicembre 2021) A distanza di una settimana dalla release ufficiale di Halo Infinite, la community del videogame si lamenta con Microsoft: cosa è successo? Possibile che uno dei giochi più acclamati dell’ultimo periodo finisca nella bufera per la sua parte migliore? Di questi tempi evidentemente tutto è possibile. In queste ore sono cresciute le lamentele della community di Halo Infinite riguardo alla componente multiplayer. Lamentele che leggendo la critica a riguardo o semplicemente facendo una partita (il multi è disponibile gratuitamente per tutti) risultano quantomeno singolari: Halo è stato l’unico FPS puro di questo 2021 ad uscire senza problematiche di sorta e con un gunplay al limite della perfezione. Ma allora Perché in tanti si lamentano? A rovinare ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 14 dicembre 2021) A distanza di una settimana dalla release ufficiale di, la community del videogame si lamenta con: cosa è successo? Possibile che uno dei giochi più acclamati dell’ultimo periodo finisca nella bufera per la sua parte migliore? Di questi tempi evidentemente tutto è possibile. In queste ore sono cresciute le lamentele della community diriguardo alla componente multiplayer. Lamentele che leggendo la critica a riguardo o semplicemente facendo una partita (il multi è disponibile gratuitamente per tutti) risultano quantomeno singolari:è stato l’unico FPS puro di questo 2021 ad uscire senza problematiche di sorta e con un gunplay al limite della perfezione. Ma allorain tanti si lamentano? A rovinare ...

