Davide Cresta de Il Collegio svela | “Da piccolo sono stato vittima di bullismo”

(Di martedì 14 dicembre 2021)de “Il” racconta il suo passato difficile: “Dadi. Mi insultavano continuamente”, LA STORIA DI, protagonista de “Il”, divenuta famosissima in Italia, hato di aver subito atti di. Ecco le sue dichiarazioni, riportate anche dai colleghi di “webboh.it”: “C’era un ambiente non bellissimo diciamo, io ero il più innocuo della classe, quello che non faceva rumore. Quello che rispettava le regole e prendeva buoni voti (ora a scuola vado de merda). Mi hanno preso di mira, mi schiaffeggiavano, mi ...

è entrato nella scuola de Il Collegio 6 da una settimana ed è stato fin da subito protagonista delle vicende sopratutto in negativo. Dopo la marachella del furto di cellulari e lo scarso ..., Il Collegio 6/ Rischia già l'espulsione? I fan si dividono Anche per D'Ambrosio è arrivato poi il momento di dedicarsi al recupero delle insufficienze , conquistando un ottimo 6,5 all'...Il Collegio, Davide Cresta racconta di essere stato vittima di bullismo durante le scuole medie: 'Ho ricevuto schiaffi, insulti e minacce'.Davide Cresta rischia l'espulsione a Il Collegio 6? Il ragazzo è stato messo di certo in mezzo a numerose marachelle e il preside non lo perdona.