Covid | Mattarella | “Serve ancora attenzione e prudenza” Il video

(Di martedì 14 dicembre 2021): “” Roma, 14 dic. (askanews) –” nei confronti della pandemia. E’ la sollecitazione che arriva dal presidente della Repubblica Sergio, che coglie l’occasione della consegna al Quirinale dei riconoscimenti agli Alfieri della Repubblica (ragazze e ragazzi minori di 18 anni che si sono distinti nel campo della cultura, della scienza, dell’arte, dello sport e del volontariato) per sottolineare come l’emergenzanon sia affatto finita. “Nei due anni precedenti – ha dettorivolgendosi ai ragazzi premiati – non è stato possibile, a causa della pandemia, svolgere ...

Advertising

Adnkronos : #Mattarella: 'Serve sempre molta attenzione e prudenza' contro il #covid - infoitinterno : Covid, Mattarella: “Serve sempre molta attenzione e prudenza” - jimihendrix1980 : RT @Adnkronos: #Mattarella: 'Serve sempre molta attenzione e prudenza' contro il #covid - Agenzia_Italia : Il Capo dello Stato alla consegna dei premi degli Alfieri della Repubblica ha anche osservato che i giovani sono 'i… - AgenziaVISTA : Mattarella: 'Serve ancora prudenza a causa del Covid' #Covid #mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella

Dai vostri comportamenti - ha sottolineato- emerge una volontà di migliorare la vita ... Leggi anche Con la nuova variante Omicron rischiamo di giocarci il 4,7% di crescita nel 2022: "...Ieri mezzo milione di dosi di vaccino anti -inoculate. In totale sono state superate i 100 ...: serve ancora prudenza In vista del Natale predica cautela il presidente della Repubblica:...non del Covid ma il vaccino antitetano e antipoliomielite, e così via. Credo che farebbe bene a evitare toni di demagogia insopportabile. Non mi pare che Mattarella abbia mancato ai suoi doveri di ..."Trovo insopportabile questa demagogia della Meloni, i patrioti sono quelli che difendono gli interessi veri della comunità nazionale. I patrioti non sono ...