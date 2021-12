Cora nella spirale | intervista allo scrittore Vincent Message

(Di martedì 14 dicembre 2021)tra romanzo e racconto della crisi degli anni duemila, il terzo romanzo di, il primo pubblicato in Italia dalla casa editrice L’orma tradotto da Nicolò Petruzzella e Riccardo Rinaldi, mette d’accordo critica e lettori. Quando nel 2008 fallisce la Lehman Brothers, Wall Street crolla. L’onda d’urto è spaventosa e impatta anche l’altra sponda dell’oceano. Al rientro dal congedo di maternità,Salme, impiegata nel settore marketing della compagnia assicurativa parigina Borélia, si ritrova alle prese con nuovi capi e con un ambiente molto più competitivo e asfissiante. Le parole d’ordine sono ottimizzazione, rinnovamento, ristrutturazione.Barcamenandosi tra l’ufficio, il ...

