Comuni Ricicloni 2021, Zinzi: “Sì a legge partecipazione” (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La fotografia scattata da Legambiente Campania con il ‘Dossier Comuni Ricicloni 2021’ impone una riflessione. Da un lato ci sono i campani che pagano la tassa rifiuti più alta d’Italia, dall’altro l’assenza di una governance efficace del ciclo integrato dei rifiuti. Accolgo l’appello lanciato dalla presidente Mariateresa Imparato, sono disponibile a collaborare con Legambiente Campania per l’elaborazione e la presentazione di una proposta di legge regionale sulla partecipazione“. Così il capogruppo della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, già presidente della Commissione speciale ‘Terra dei Fuochi, ecomafie e bonifiche’ del Consiglio regionale della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La fotografia scattata da Legambiente Campania con il ‘Dossier’ impone una riflessione. Da un lato ci sono i campani che pagano la tassa rifiuti più alta d’Italia, dall’altro l’assenza di una governance efficace del ciclo integrato dei rifiuti. Accolgo l’appello lanciato dalla presidente Mariateresa Imparato, sono disponibile a collaborare con Legambiente Campania per l’elaborazione e la presentazione di una proposta diregionale sulla“. Così il capogruppo della Lega in Campania Gianpiero, già presidente della Commissione speciale ‘Terra dei Fuochi, ecomafie e bonifiche’ del Consiglio regionale della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Comuni Ricicloni 2021, #Zinzi: 'Sì a legge #Partecipazione' ** - VesuvioLive : Raccolta differenziata, i comuni rifiuti free in Campania: solo 2 in provincia di Napoli - corrmezzogiorno : #Napoli Rifiuti, Campania ancora indietro nella raccolta differenziata ma aumentano i ... - maurquie : Legambiente: Talkshow on line domani 14 dicembre ore 9,30 presentazione Comuni Ricicloni - Legambiente : RT @egazette1: @Legambiente premia i Comuni Ricicloni in Emilia-Romagna. Nel 2020 ben 56 comuni hanno smaltito meno di 100 kg/abitante. Ris… -