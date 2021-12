Asse Letta-Conte sul Colle, Presidente eletto da una parte grave ferita (Di martedì 14 dicembre 2021) Uno stop coordinato alle ‘tentazioni’ di eleggere il prossimo capo dello Stato a maggioranza semplice. Enrico Letta e Giuseppe Conte fanno Asse, parlando alla presentazione di un libro alla Camera, in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. Si rifanno a un metodo, non fanno nomi. Uno in campo però c’è, ovvero Silvio Berlusconi. Dice il segretario Pd: “Io lo dico più netto che posso: l’elezione di un Presidente della Repubblica con 505 voti, modello Leone, sarebbe una grave ferita istituzionale al Paese. Chi si assume la responsabilità di portare avanti un simile progetto fa un grande danno”. Il metodo, concordano Letta e Conte, è quello di una personalità condivisa dalla più ampia maggioranza. Fdi compresa. “Dopo la ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Uno stop coordinato alle ‘tentazioni’ di eleggere il prossimo capo dello Stato a maggioranza semplice. Enricoe Giuseppefanno, parlando alla presentazione di un libro alla Camera, in vista dell’elezione deldella Repubblica. Si rifanno a un metodo, non fanno nomi. Uno in campo però c’è, ovvero Silvio Berlusconi. Dice il segretario Pd: “Io lo dico più netto che posso: l’elezione di undella Repubblica con 505 voti, modello Leone, sarebbe unaistituzionale al Paese. Chi si assume la responsabilità di portare avanti un simile progetto fa un grande danno”. Il metodo, concordano, è quello di una personalità condivisa dalla più ampia maggioranza. Fdi compresa. “Dopo la ...

Advertising

PolScorr : Gli incontri #Letta - #Meloni non sono casuali Cercheranno di fare asse perché avranno interessi politica simili s… - benjamn_boliche : RT @Corriere: Conte: «Proposta comune con il centrosinistra per il Colle? Non lo escludo affatto». L’asse con Letta - Corriere : Conte: «Proposta comune con il centrosinistra per il Colle? Non lo escludo affatto». L’asse con Letta - Corriere : Conte: «Proposta comune con il centrosinistra per il Colle? Non lo escludo affatto». L... - voceditalia : Asse Letta-Conte per il Quirinale. Possibile proposta comune -