Aperture centri vaccinali temporanei a Tolmezzo e Tarvisio

Leggi su udine20

(Di martedì 14 dicembre 2021) Per favorire la popolazione residente nelle aree montane e dare quindi risposta ai territori più distanti dagli attuali hub(Udine, Gemona, Palmanova), ASUFC comunica che verranno aperte due sedute speciali ae ai prossimi 18 e 19 dicembre. Nello specifico, le sedutesono cosi programmate: Sabato 18 dicembre 2021 apresso il “PalaTennis e judo” (via Marchi) Domenica 19 dicembre 2021 apresso il “Palazzetto dello Sport (via degli Atleti Azzurri) Le sessionisaranno organizzate con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00: sono previste 1.400 somministrazioni di sole terze dosi per ogni giornata.La vaccinazione per queste sedute addizionali è prenotabile solo dalle farmacie del territorio di ...