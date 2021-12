“Volete sapere una cosa su lei e me?”. Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli di notte a loro dice tutto (Di lunedì 13 dicembre 2021) In principio è stato Nicola Pisu. Tra lui e Miriana Trevisan è successo qualcosa di molto tenero, molto naturale, nonostante le mille telecamere puntate addosso del Grande Fratello Vip 6. I due inquilini della Casa si sono baciati. E subito dopo la showgirl ex valletta di Mike Bongiorno ha chiesto all’ormai ex gieffino una cosa: “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso“. Poi Miriana si è confessata con Soleil Sorge proprio su Nicola: “Se ho capito se posso andare oltre? Forse ancora non l’ho capito del tutto. Lui è stato molto carino, mi ha fatta stare bene”. Ma la storia con Nicola è durata poco e non è finita nel migliore dei modi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) In principio è stato Nicola Pisu. Tra lui eè successo qualdi molto tenero, molto naturale, nonostante le mille telecamere puntate addosso del Grande Fratello Vip 6. I due inquilini della Casa si sono baciati. E subito dopo la showgirl ex valletta di Mike Bongiorno ha chiesto all’ormai ex gieffino una: “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamentechiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso“. Poisi è confessata con Soleil Sorge proprio su Nicola: “Se ho capito se posso andare oltre? Forse ancora non l’ho capito del. Lui è stato molto carino, mi ha fatta stare bene”. Ma la storia con Nicola è durata poco e non è finita nel migliore dei modi. ...

