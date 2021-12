Uccisa a coltellate in casa a Quartu Sant'Elena, rintracciato il compagno di Mihaela Kleics (Di lunedì 13 dicembre 2021) È stato rintracciato il compagno di Mihaela Kleics , la 50enne romena Uccisa nella sua abitazione di via della Musica a Quartu Sant'Elena , nella città metropolitana di Cagliari . È un sardo di circa... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 dicembre 2021) È statoildi, la 50enne romenanella sua abitazione di via della Musica a, nella città metropolitana di Cagliari . È un sardo di circa...

Advertising

LaStampa : Uccisa con decine di coltellate nel Cagliaritano: fermato il compagno della vittima - AnsaSardegna : Uccisa a coltellate in casa, compagno tenta il suicidio. Cagliari,ricoverato in ospedale dopo essersi ferito a colt… - zazoomblog : Uccisa a coltellate in casa compagno tenta il suicidio - #Uccisa #coltellate #compagno #tenta - vivere_sardegna : Uccisa a coltellate in casa, compagno tenta il suicidio - ilriformista : La svolta nell’indagine sul femminicidio a Quartu Sant’Elena: il compagno della donna uccisa, rintracciato dai cara… -