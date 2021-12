Spread Btp - Bund: chiude in calo a 129 punti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 129 punti, in calo rispetto ai 131,4 punti di venerdì. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, nella seduta ha toccato un minimo a 127,7 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il differenziale tra Btp eha chiuso a 129, inrispetto ai 131,4di venerdì. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, nella seduta ha toccato un minimo a 127,7 ...

