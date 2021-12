Sorteggio ottavi di finale Champions League, l’Inter affronta l’Ajax, Sporting Lisbona per la Juve (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Nyon il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che si giocheranno tra il 15 febbraio e il 16 marzo 2022. Queste le squadre qualificate e l’elenco delle teste di serie. Per gli ottavi di finale come di consuetudine non sono previsti da regolamento incroci tra squadre della stessa nazione e tra squadre InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Nyon ildeglididiche si giocheranno tra il 15 febbraio e il 16 marzo 2022. Queste le squadre qualificate e l’elenco delle teste di serie. Per glidicome di consuetudine non sono previsti da regolamento incroci tra squadre della stessa nazione e tra squadre InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

