Scooter contro un palo | Attias muore sul colpo Grave una19enne che viaggiava con lui

Terribile incidente stradale ieri sera intorno alle 23.30 a Padova ha perso la vita il 39enne Attias Massaro. È successo in zona Sacra famiglia. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo Scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finto contro un palo in via Goito, all'altezza del ponte pedonale che collega la strada con via San Pio X. Attias Massaro, udinese di origine ma residente in città, stava guidando il suo Berverly Piaggio, seduta dietro di lui una ragazza di 19 anni che ora si trova ricoverata in ospedale. Stando a quanto accertato i due in motocicletta si stavano dirigendo dal Bassanello verso il centro cittadino. Sul posto anche il 118, per Massaro non vi è stato più nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio per ...

