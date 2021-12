Roma-Spezia 2-0, Smalling e Ibanez in gol (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma-Spezia 2-0 nel posticipo della 17esima giornata di campionato di Serie A all’Olimpico. A firmare le reti Smalling al 6? e Ibanez al 56?. Cartellino rosso al 93? per Felix Afena-Gyan. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 13 dicembre 2021)2-0 nel posticipo della 17esima giornata di campionato di Serie A all’Olimpico. A firmare le retial 6? eal 56?. Cartellino rosso al 93? per Felix Afena-Gyan. Funweek.

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Roma #Spezia - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Roma *1-0 Spezia *(Smalling 6') #SSFootball - TuttoSalerno : Serie A, la Roma batte lo Spezia nel posticipo: ecco la nuova classifica - blogsicilia : #notizie #sicilia La Roma torna a vincere, 2-0 allo Spezia - - fegatospappola : RT @emilianoavanti: La ROMA sfragna lo spezia 2-0 spero che vada tutto bene per il fratello giallorosso in SUD per quanto riguarda la pa… -