Quote scudetto, l'Inter prende largo e l'Atalanta sorpassa Milan e Napoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vola l'Inter, ma nelle scommesse sullo scudetto arriva anche lo scatto importantissimo dell'Atalanta. La corsa al titolo è tutta a tinte nerazzurre dopo la diciassettesima giornata di Serie A: la squadra di Inzaghi, ora prima in classifica, si invola nelle Quote Planetwin365, dove il trionfo a fine stagione passa da 2,00 a 1,70. Il balzo più significativo è però per Gasperini e i suoi, passati dal 9,00 offerto a fine novembre al 4,00 di stamattina. L'Atalanta è ora la seconda forza del campionato secondo i bookmaker, con Napoli e Milan che scivolano a 6,00 dopo i flop contro Empoli e Udinese. Rimane lontanissima la Juventus, a 21,00, la Roma e Mourinho sono invece a 86,00.

