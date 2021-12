Pomezia, progetto “Cibiltà”: premiati i vincitori del concorso al Copernico (Di lunedì 13 dicembre 2021) progetto “Cibiltà” a Pomezia, premiati i 3 studenti vincitori del concorso “Ecoquiz”. premiati all’Istituto d’istruzione superiore Via Copernico i tre studenti vincitori del concorso “Ecoquiz, in missione per il Pianeta”, nell’ambito del progetto “Cibiltà. Usiamo il cibo civilmente. Stop agli sprechi”, promosso dal Comune di Pomezia e realizzato da Achab Group grazie ad un finanziamento della Città Metropolitana di Roma Capitale con i fondi della Regione Lazio. I vincitori del concorso Questi i vincitori. Si tratta di: Simone Bovecchi (2A) Lorenzo Pina (3A) Konrad Chojnowski (3A). Il concorso, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021)” ai 3 studentidel“Ecoquiz”.all’Istituto d’istruzione superiore Viai tre studentidel“Ecoquiz, in missione per il Pianeta”, nell’ambito del. Usiamo il cibo civilmente. Stop agli sprechi”, promosso dal Comune die realizzato da Achab Group grazie ad un finanziamento della Città Metropolitana di Roma Capitale con i fondi della Regione Lazio. IdelQuesti i. Si tratta di: Simone Bovecchi (2A) Lorenzo Pina (3A) Konrad Chojnowski (3A). Il, ...

