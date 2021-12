Manovra: Conte, 'a Draghi ribadite priorità M5S, via tetto superbonus' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Al premier Mario Draghi "ho ribadito le priorità del M5S, rispetto alla situazione sociale, economica e politica che stiamo affrontando, quindi l'importanza di estendere il superbonus adesso in Parlamento -per il 2022 deve saltare la soglia Isee che è troppo bassa- soglia partorita dal Cdm: ci stiamo lavorando". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Al premier Mario"ho ribadito ledel M5S, rispetto alla situazione sociale, economica e politica che stiamo affrontando, quindi l'importanza di estendere iladesso in Parlamento -per il 2022 deve saltare la soglia Isee che è troppo bassa- soglia partorita dal Cdm: ci stiamo lavorando". Lo dice il leader del M5S Giuseppelasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio.

Advertising

Ettore_Rosato : 'Assurdo prendersela con il governo quando il Conte 1 e 2 non ci hanno dato nulla e non c'è stata protesta'.Poco da… - vincereelezioni : Conte a Palazzo Chigi da Draghi. 'Ora si approvi la Manovra poi il Colle' - TV7Benevento : Manovra: Conte, 'a Draghi ribadite priorità M5S, via tetto superbonus'... - CapiscerI : @IMBili_ No ma era una domanda lecita, se solo fosse rimasto mister Conte Con Inzaghi di uguale c'è solo il modulo,… - Tekkaman_Pegas : @Pistacchio89 @enricoI00 @conte_negroni Dovevano squalificarlo per manovra estremamente pericolosa e volontaria, in… -