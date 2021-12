Lazio, Pedro ha servito tre assist in questa stagione in Serie A (Di lunedì 13 dicembre 2021) Pedro ha servito tre assist in questa stagione in Serie A (in 17 presenze), già uno in più di tutti i passaggi vincenti forniti nello scorso campionato quando vestiva la maglia della Roma (in 27 presenze). Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite in Serie A contro la Lazio (1P), un successo in più rispetto a quelli ottenuti in tutte le precedenti 13 sfide contro i biancocelesti nel massimo campionato (3N, 8P). Domenico Berardi ha realizzato nove reti contro la Lazio, in Serie A ha fatto meglio solamente contro il Milan (10): i biancocelesti sono la squadra contro cui l’attaccante neroverde è andato a segno in più gare diverse in nel massimo campionato italiano (otto). Mattia Zaccagni ha segnato contro il ... Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021)hatreininA (in 17 presenze), già uno in più di tutti i passaggi vincenti forniti nello scorso campionato quando vestiva la maglia della Roma (in 27 presenze). Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite inA contro la(1P), un successo in più rispetto a quelli ottenuti in tutte le precedenti 13 sfide contro i biancocelesti nel massimo campionato (3N, 8P). Domenico Berardi ha realizzato nove reti contro la, inA ha fatto meglio solamente contro il Milan (10): i biancocelesti sono la squadra contro cui l’attaccante neroverde è andato a segno in più gare diverse in nel massimo campionato italiano (otto). Mattia Zaccagni ha segnato contro il ...

