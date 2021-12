La saga di Salvini difensore dei presepi continua | una statuina vandalizzata ennesima scusa per fare propaganda

(Di lunedì 13 dicembre 2021) "Aggrediscono un vigilante con le statue del presepe e le decapitano". Per lae i', questa è la notizia che oggi fa drizzare le antenne al Capitano, come ogni dicembre impegnato ...

Advertising

globalistIT : La saga di Salvini il salva-presepi continua -

Ultime Notizie dalla rete : saga Salvini

Globalist.it

"Aggrediscono un vigilante con le statue del presepe e le decapitano". Per lae i presepi', questa è la notizia che oggi fa drizzare le antenne al Capitano, come ogni dicembre impegnato in una crociata contro un immaginario nemico che vorrebbe rubare il Santo ...Raccontano che negli ultimi due giorni, davanti all'ennesimo capitolo della" Calenda versus ...Viva (entrambi stavano nel Pd) a non aprire al patto coi M5S per mandare all'opposizione. "...Il fatto è accaduto a Grosseto e i responsabile è un gruppo di giovanissimi che ha vandalizzato la testa di due dei tre Re Magi, lasciandola poi in terra.