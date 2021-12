Istat: in 2020 forte aumento produttività lavoro, +1,3% (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel 2020 - in piena pandemia - la produttività del lavoro degli italiani è aumentata dell'1,3%, "in un solo anno" come risultato di un calo delle ore lavorate più intenso di quello del valore aggiunto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel- in piena pandemia - ladeldegli italiani è aumentata dell'1,3%, "in un solo anno" come risultato di un calo delle ore lavorate più intenso di quello del valore aggiunto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Istat, 500mila occupati in più nel terzo trimestre rispetto al 2020. Il tasso di occupazione sale al 58,4% mentre i… - repubblica : Istat, lavoro: nel terzo trimestre recuperato mezzo milione di posti sul 2020. Gli occupati a termine superano 3 mi… - istat_it : Misure di produttività: nel 2020 produttività del lavoro +1,3% sul 2019 (per effetto di un calo delle ore lavorate… - analistapercaso : Nel 2020 forte aumento produttività italiani, +1,3%. - aleappo53 : RT @Agenzia_Ansa: Istat, 500mila occupati in più nel terzo trimestre rispetto al 2020. Il tasso di occupazione sale al 58,4% mentre il tass… -