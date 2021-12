I 20 anni della webzine OndaRock: musica e informazione a tutto campo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vent'anni per . La webzine musicale fondata e diretta dal redattore di Leggo, Claudio Fabretti, festeggia quest'anno una ricorrenza speciale. E per l'occasione è stata sommersa di auguri da parte degli artisti recensiti in questi anni. A inviare i loro particolari ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vent'per . Lale fondata e diretta dal redattore di Leggo, Claudio Fabretti, festeggia quest'anno una ricorrenza speciale. E per l'occasione è stata sommersa di auguri da parte degli artisti recensiti in questi. A inviare i loro particolari ...

Advertising

SkyTG24 : 52 anni fa una spaventosa esplosione distrusse la Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza Fontana, nel centro di… - marcotravaglio : Sono 27 anni che partiti e stampa di destra (quindi oggi Repubblica) la menano coi magistrati in politica. Eppure f… - vaticannews_it : #13dicembre #PapaFrancesco In questo stesso giorno, nel 1969 Jorge Mario Bergoglio, veniva ordinato sacerdote: 52 a… - avv_gr : RT @Napalm51: La Lombardia non va in zona gialla perché hanno riaperto il reparto terapie in Fiera Milano. Questo a dimostrazione che l'em… - BEHTIHU24103762 : @vonderleyen @Pontifex @FLOTUS @EUI_HistArchEU @POTUS45 @EUI_HistArchEU -SKY FOX TV 31.05.2013 EU TV UN IRESPETTI P… -