Gf Vip 6, Soleil Sorge bacia Alex Belli davanti a tutti, lui sbotta: "Sei una testa di ca**o"

Tra Alex Belli e Soleil Sorge è scattato il bacio. E' stato un avvicinamento voluto da lei, al quale Alex si è prestato facilmente. Come riportato da biccy.it, i due, davanti agli occhi dei loro compagni, si sono sussurrati parole molto importanti prima di iniziare a baciarsi. "Lo capisci che ti sei fatto stra-male da solo? Non ti ho dato altro se non fiducia, amicizia, sostegno totale ed un'infinita lista di valori in cui credo profondamente nella vita", ha detto Soleil. La risposta di Belli è stata: "Sono gli stessi valori a cui credo io per questo ci siamo avvicinati". "No, perché altrimenti non avresti fatto quello che hai fatto", ha aggiunto l'ex corteggiatrice. "Non ho fatto niente amore, io sarei potuto andare in puntata e dirti ..."

