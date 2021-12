“Fossi in Giorgia ti querelerei”: Crosetto stronca Verdelli che usa Piazza Fontana per delegittimare Atreju e Meloni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Guido Crosetto a muso duro contro Carlo Verdelli, autore di un atroce tweet sulla strage di Piazza Fontana, Atreju e Fratelli d’Italia. A sinistra non cambiano mai. Crosetto si indigna: “Fossi in Giorgia lo querelerei”. E’ accaduto che nel giorno in cui ricorreva l’anniversario della strage, il 12 dicembre, l‘ex direttore di Repubblica e ora giornalista de Il Corriere della Sera, Carlo Verdelli, per ricordarla, abbia vergato sui social un commento odioso. “12 dicembre 1969, Piazza Fontana, 16 morti. Matrice: l’eversione nera. Siamo antifascisti ma (cit. @Civati ). Liberata la sede abusiva di CasaPound a Roma? No. Sciolte Forza Nuova e simili? No. E non succederà. Però tutti fratelli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Guidoa muso duro contro Carlo, autore di un atroce tweet sulla strage die Fratelli d’Italia. A sinistra non cambiano mai.si indigna: “inlo”. E’ accaduto che nel giorno in cui ricorreva l’anniversario della strage, il 12 dicembre, l‘ex direttore di Repubblica e ora giornalista de Il Corriere della Sera, Carlo, per ricordarla, abbia vergato sui social un commento odioso. “12 dicembre 1969,, 16 morti. Matrice: l’eversione nera. Siamo antifascisti ma (cit. @Civati ). Liberata la sede abusiva di CasaPound a Roma? No. Sciolte Forza Nuova e simili? No. E non succederà. Però tutti fratelli ...

Ultime Notizie dalla rete : Fossi Giorgia "Fossi la Meloni ti querelerei...". Crosetto gela Verdelli. Il tweet choc ... estendendo tuttavia il ragionamento sul partito guidato da Giorgia Meloni a vicende del passato e ... "Io sono una persona normalmente tollerante, rispettosa e moderata ma se fossi in @GiorgiaMeloni la ...

