Finanza e videogiochi: che cos'è la GameFi e come funziona (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da CryptoBlades ad Axie, si moltiplicano le piattaforme basate su blockchain che danno la possibilità di guadagnare giocando. O perdere, anche Leggi su repubblica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da CryptoBlades ad Axie, si moltiplicano le piattaforme basate su blockchain che danno la possibilità di guadagnare giocando. O perdere, anche

Advertising

CorriereQ : Finanza e videogiochi: che cos’è la GameFi e come funziona - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Finanza e videogiochi: che cos'è la GameFi e come funziona - LaStampa : Finanza e videogiochi: che cos'è la GameFi e come funziona - signorelli82 : All'incrocio tra videogiochi, esport, finanza e speculazione c'è la #GameFi: l'ultima frontiera della #blockchain p… - dinoadduci : Tesla - Videogiochi nell'infotainment, indagano i federali Usa -