Eutanasia | finita discussione generale alla Camera | tempi lunghi per ritorno in aula

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) -dei deputati è stata "rinviata ad altra seduta", come ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, ladella proposta di legge sul fine vita. Esauriti gli interventi della, l'iter del provvedimento è adesso nelle mani della Conferenza dei capigruppo, che periodicamente deve definire il calendario dei lavori della. Ma per ilindella legge sul fine vita si prospettano. Nella parte finale del 2021 l'agenda dei lavori dei deputati è già intasata dai decreti in scadenza da convertire e, soprattutto, dsessione di Bilancio. La manovra, al momento, rischia di venire approvata proprio a ridosso di ...