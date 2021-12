Elezioni in Libia vicine ad un rinvio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le prime Elezioni democratiche in Libia sono vicine ad un rinvio. Le Elezioni sono previste per il 24 dicembre. Tuttavia i vari dissidi giudiziari tra i vari candidati stanno mettendo in pericolo lo svolgimento delle Elezioni. Elezioni in Libia sono sempre più vicine ad un rinvio? Sono sempre più incerte le prime Elezioni democratiche in Leggi su periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le primedemocratiche insonoad un. Lesono previste per il 24 dicembre. Tuttavia i vari dissidi giudiziari tra i vari candidati stanno mettendo in pericolo lo svolgimento delleinsono sempre piùad un? Sono sempre più incerte le primedemocratiche in

ilpost : Le elezioni in Libia stanno per saltare - Billa42_ : Elezioni in Libia vicine ad un rinvio - xulnet : RT @scandura: La Corte Penale Internazionale ???? ricorda che Saif Gheddafi è latitante con mandato di cattura Interpol Red Notice ?? ?? Ghed… - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Libia 18 candidati presidenziali stringono un “patto” per accettare i risultati delle elezioni - AleStonata : RT @scandura: La Corte Penale Internazionale ???? ricorda che Saif Gheddafi è latitante con mandato di cattura Interpol Red Notice ?? ?? Ghed… -