Dopo averlo spalleggiato, Trump accusa Netanyahu: 'Non voleva la pace con i palestinesi' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Continuano a emergere dettagli sul lungo sfogo che l'ex Presidente Usa Donald Trump ha avuto sul suo vecchio alleato di ferro Benjamin Netanyahu, presidente israeliano, colpevole per Trump di aver ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 dicembre 2021) Continuano a emergere dettagli sul lungo sfogo che l'ex Presidente Usa Donaldha avuto sul suo vecchio alleato di ferro Benjamin, presidente israeliano, colpevole perdi aver ...

Advertising

EnricoTurcato : Dopo averlo visto attentamente giocare per 2 stagioni e mezzo, mi permetto umilmente di asserire che un “giocatore”… - La7tv : #lariachetira L'anestesista Francesca #Bertamini: 'C'è grande amarezza, un paziente dopo 15 giorni di terapia inten… - arzigogolato_ : @bvrealis la pausa tra il nome e il cognome, la confusione dopo averlo letto, il 'dune' sussurrato ARTE ?? - Simo07827689 : RT @fforzano: Domani la cosca per le impunità (pardon! 'giunta per le immunità') del Senato provvederà come da copione a parare il culo anc… - TomsFin : Allegri ha chiesto il ritorno di Cristiano Ronaldo, dopo averlo accompagnato alla porta. -