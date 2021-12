Disabilità, Draghi: “Mi aspetto che il Senato proceda a una rapida approvazione della legge delega”. Più fondi dal Pnrr (Di lunedì 13 dicembre 2021) In Italia vivono qualcosa come circa 4 milioni di nostri conterranei affetti da Disabilità. Una condizione che coinvolge anche le famiglie, spesso condizionandone, in negativo, la qualità della vita. Questo non a causa dei loro cari in difficoltà ma, incredibile a dirsi, per colpa di uno Stato spesso ‘assente’ e distante da tali problematiche, al punto che da impressione di ‘lavarsi la coscienza’, delegando all’Inps di elargire ‘mance e contentini’, quale improbabile risarcimento rispetto ad una vita a dir poco infernale. Purtroppo, pur essendo questo un deplorevole esempio di pessima gestione da parte delle istituzioni, c’è da dire che con il passare del tempo, complice il sempre più abbrutimento culturale di una classe politica trasversalmente spocchiosa ed odiosa, la Disabilità è stata addirittura ‘puntualmente’ ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) In Italia vivono qualcosa come circa 4 milioni di nostri conterranei affetti da. Una condizione che coinvolge anche le famiglie, spesso condizionandone, in negativo, la qualitàvita. Questo non a causa dei loro cari in difficoltà ma, incredibile a dirsi, per colpa di uno Stato spesso ‘assente’ e distante da tali problematiche, al punto che da impressione di ‘lavarsi la coscienza’,ndo all’Inps di elargire ‘mance e contentini’, quale improbabile risarcimento rispetto ad una vita a dir poco infernale. Purtroppo, pur essendo questo un deplorevole esempio di pessima gestione da parte delle istituzioni, c’è da dire che con il passare del tempo, complice il sempre più abbrutimento culturale di una classe politica trasversalmente spocchiosa ed odiosa, laè stata addirittura ‘puntualmente’ ...

