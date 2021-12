Damascelli: la Juve non fa più notizia, Allegri galleggia su una zattera, non su una barca (Di lunedì 13 dicembre 2021) Su Il Giornale, Tony Damascelli esamina il weekend di campionato scrivendo di Inter, Napoli, Lazio e Milan e relegando la Juventus di Massimiliano Allegri in poche righe abbastanza caustiche. La squadra bianconera non fa più notizia, scrive: Allegri galleggia ormai su una zattera. “Resta fuori da qualunque discorso la Juventus che non fa più notizia, se c’è un Max vincente per corto muso questo è Verstappen e non Allegri che galleggia su una zattera e non su una barca, sempre stando nel suo frasario che non dice nulla”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Su Il Giornale, Tonyesamina il weekend di campionato scrivendo di Inter, Napoli, Lazio e Milan e relegando lantus di Massimilianoin poche righe abbastanza caustiche. La squadra bianconera non fa più, scrive:ormai su una. “Resta fuori da qualunque discorso lantus che non fa più, se c’è un Max vincente per corto muso questo è Verstappen e nonchesu unae non su una, sempre stando nel suo frasario che non dice nulla”. L'articolo ilNapolista.

