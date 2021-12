Curling, preolimpico femminile Leeuwarden 2021: l’Italia si arrende alla Corea del Sud (Di lunedì 13 dicembre 2021) Arriva una sconfitta per l’Italia femminile al torneo preolimpico di Leeuwarden 2021 di Curling. Le azzurre, che fin qui hanno disputata una rassegna altalenante alternando vittorie e sconfitte, devono arrendersi in Olanda alla Corea del Sud, che ci piega per 7-1 chiudendo anzitempo la contesa già al settimo end. Terzo ko dunque per le italiane, che dopo la vittoria della mattinata contro l’Estonia, cedono contro una formazione superiore nettamente nelle previsioni e che ha dimostrato sul ghiaccio dei Paesi Bassi di avere qualcosa in più di noi. La corazzata asiatica ha il martello in apertura e sfrutta l’ultima stone per portare a casa i primi due punti. Un punto per Constantini e socie nel secondo end, ma è nel terzo parziale che ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Arriva una sconfitta peral torneodidi. Le azzurre, che fin qui hanno disputata una rassegna altalenante alternando vittorie e sconfitte, devonorsi in Olandadel Sud, che ci piega per 7-1 chiudendo anzitempo la contesa già al settimo end. Terzo ko dunque per le italiane, che dopo la vittoria della mattinata contro l’Estonia, cedono contro una formazione superiore nettamente nelle previsioni e che ha dimostrato sul ghiaccio dei Paesi Bassi di avere qualcosa in più di noi. La corazzata asiatica ha il martello in apertura e sfrutta l’ultima stone per portare a casa i primi due punti. Un punto per Constantini e socie nel secondo end, ma è nel terzo parziale che ...

