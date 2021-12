Corrado Neri | Grazia Di Michele e La Mandirola tra Etna e Modugno

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ho conosciutoa Messina in occasione di un incontro con artisti siciliani, voluto dal Sindaco Cateno De Luca in collaborazione con Radio Zenith e la Casa del Musicista. Come me quel giorno c’era ancheDIche, appena ha visto, è trasalita perché lo aveva conosciuto a Catania durante la manifestazione Coppa Performer Italia ed era letteralmente impazzita per le sue doti. In effettiaveva ragione, al punto che lo abbiamo fatto esibire nella serata al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e l’ho invitato al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Coincidenza, in quella puntata c’era anche Grazie che era venuta con LA, una delle cantautrici che ha aggregato nel gruppo che ha creato con Rossana Casale e Mariella ...