Che nausea i patrioti che hanno bisogno di confini in cui rinchiudersi (Di lunedì 13 dicembre 2021) La statua di Giuseppe Mazzini nel Central Park di New York sta a 300 metri da Strawberry Fields, il memorial di John Lennon. Ci passavo davanti ogni mattina, per andare al lavoro alla Rizzoli sulla 57esima Strada. Non mi sono mai sentito più patriota e orgoglioso di essere italiano, ammirandola. E anche di fronte alla statua di Dante, poco più in là verso Columbus Circle, e a quella di Garibaldi a Washington Square. Facevo lavare ogni anno la bandiera tricolore che sventolava davanti alla mia finestra alla Rizzoli. Però resto un fan di Lennon e del suo inno, “Imagine there’s no countries”: immagina che non ci siano Paesi. Sono peggio che europeista: mondialista. Anzi cosmopolita, cittadino del cosmo. Quindi Giorgia Meloni non mi voterebbe presidente della Repubblica. Vorrei chiederle: nel 1944 chi erano i suoi tanto amati ‘patrioti’? I repubblichini o i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) La statua di Giuseppe Mazzini nel Central Park di New York sta a 300 metri da Strawberry Fields, il memorial di John Lennon. Ci passavo davanti ogni mattina, per andare al lavoro alla Rizzoli sulla 57esima Strada. Non mi sono mai sentito più patriota e orgoglioso di essere italiano, ammirandola. E anche di fronte alla statua di Dante, poco più in là verso Columbus Circle, e a quella di Garibaldi a Washington Square. Facevo lavare ogni anno la bandiera tricolore che sventolava davanti alla mia finestra alla Rizzoli. Però resto un fan di Lennon e del suo inno, “Imagine there’s no countries”: immagina che non ci siano Paesi. Sono peggio che europeista: mondialista. Anzi cosmopolita, cittadino del cosmo. Quindi Giorgia Meloni non mi voterebbe presidente della Repubblica. Vorrei chiederle: nel 1944 chi erano i suoi tanto amati ‘’? I repubblichini o i ...

Advertising

arianna20032000 : RT @MarottaMahalufe: Continuo a domandarmi: non siete ancora stufi di sentire le stesse cazzate della Meloni, Renzi, Salvini e lacchè a seg… - MutiLeonilde : RT @Paola_Glmnn: 'La vita diventa un veleno se non crediamo in essa, quando non è che un mezzo per saziare la vanità, l'ambizione, l'invidi… - gioxgolden : @Saraloveslove Mi viene la nausea al solo pensiero che la sua mente abbia escogitato una cosa del genere, meglio se… - just_a_hobbit : @mondodifantasia va tutto male, faccio schifo, probabilmente abbandono gli studi, mi scoppia la testa per i pensier… - hyunie_verse : se penso che oggi pomeriggio devo tornare al lavoro mi viene un po' la nausea -