Cartabellotta: Picco? Difficile dire quando sarà, anche perché abbiamo situazioni diverse sui territori' (Di lunedì 13 dicembre 2021) La situazione Covid in Italia è in peggioramento, ma al momento stanno tengono le strutture sanitarie e le vaccinazioni procedono spedite. Questi fattori fanno sì che il nostro Paese risulti uno dei ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 dicembre 2021) La situazione Covid in Italia è in peggioramento, ma al momento stanno tengono le strutture sanitarie e le vaccinazioni procedono spedite. Questi fattori fanno sì che il nostro Paese risulti uno dei ...

Advertising

globalistIT : - antonio3160 : In #Austria il picco dei contagi da #COVID19 è in caduta libera . Non se ne parla più.? Anche il pi… - gabrillasarti2 : @Cartabellotta Non sappiamo leggere i numeri , vanno interpretati col 'paradsso' L'evoluzione con i 'vaccinati' do… - Andrea02021955 : RT @DelpapaMax: Questo è definito Fisico. Vai a vedere ed è un organizzatore di eventi, tutti a sinistra, collabora con Open, mix tra carta… - Gfbrt : RT @DelpapaMax: Questo è definito Fisico. Vai a vedere ed è un organizzatore di eventi, tutti a sinistra, collabora con Open, mix tra carta… -