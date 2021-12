Calciomercato Cagliari, Nandez via già a gennaio? La posizione del club è chiara! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nonostante le voci di mercato che vogliono Nahitan Nandez lontano da Cagliari, direzione Inter, il futuro del centrocampista uruguaiano sarà ancora a tinte rossoblù. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Nuova Sardegna” infatti, al momento nessuna trattativa sarebbe stata intavolata tra il Cagliari e il club nerazzurro. Nahitan Nandez CagliariNandez è un elemento imprescindibile per la squadra di Mazzarri ed è molto probabile che il presidente Giulini chieda al centrocampista di rimanere almeno fino al termine della stagione per raggiugnere l’obiettivo salvezza. L’eventuale cessione del giocatore potrebbe dunque essere rimandata a giugno, con l’Inter sempre alla porta. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nonostante le voci di mercato che vogliono Nahitanlontano da, direzione Inter, il futuro del centrocampista uruguaiano sarà ancora a tinte rossoblù. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Nuova Sardegna” infatti, al momento nessuna trattativa sarebbe stata intavolata tra ile ilnerazzurro. Nahitanè un elemento imprescindibile per la squadra di Mazzarri ed è molto probabile che il presidente Giulini chieda al centrocampista di rimanere almeno fino al termine della stagione per raggiugnere l’obiettivo salvezza. L’eventuale cessione del giocatore potrebbe dunque essere rimandata a giugno, con l’Inter sempre alla porta. SANTO ROMEO

