Calcio | Gdf acquisisce documenti in 11 club | società non indagate

Milano, 13 dic. - (Adnkronos) - La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Milano, sta eseguendo undici richieste di consegna di documentazione, anche informatica, nei confronti di altrettanti club di Calcio (Juventus, Torino, Inter, Milan, Hellas Verona, Spal, Fiorentina, Cagliari, Roma, Frosinone e Napoli) nell'inchiesta che vede indagati gli agenti sportivi Pietro Chiodi e Fali Ramadani, per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di compravendita di calciatori. I club non sono indagati. Le operazioni sono in corso in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna e Campania.

