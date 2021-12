Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 13 dicembre 2021 | Trono Classico e Over

(Di lunedì 13 dicembre 2021)13è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 13, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo lesulla puntata di, una coppia lascerà il dating show. Stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. A quanto pare i due si sono trovati da subito molto bene. Isabella Ricci partecipa al dating show di Canale 5 non ...

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

Secondo le indiscrezioni che già circolano sul web, la puntata di oggi ae Donne sarà dedicata alle scelte. Scenderanno i petali rossi per Isabella Ricci e Andrea Nicole che proseguiranno la ...Nuovi interessanti rumors sono trapelati a seguito dell'ultima registrazione die Donne , il fortunato talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi . Ancora una volta al centro delle scene vedremo Roberta Giusti , la quale ha annunciato di essere pronta per la ...Anticipazioni della puntata lunedì 13 dicembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di ...L'Eredità, da oggi arriva il prof Andrea Cerelli: età, vita privata e carriera Cambio al vertice a L'Eredità. Nella puntata di ieri Flavio Insinna ha ...