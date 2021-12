Alessia Macari posa completamente nuda col pancione di 9 mesi

(Di lunedì 13 dicembre 2021)sfoggia le curve da futura mamma in un’escalation di sensualità.La data del parto si avvicina esfoggia sui social il suo bellissimo. Senza nulla addosso fatta eccezione per il cappelloper una serie di scatti in bianco e nero lasciandosi ammirare in tutta la sua bellezza da futura mamma.

Voice_People021 : Alessia Macari vincitrice gfvip 1 e madrelingua inglese… e voi completi ignoranti con quest’ hashtag “fuorisoleil”d… - crucebrasiliana : RT @biofresh_somma: #gfvip Grazie Alessia Macari ???????? - biofresh_somma : #gfvip Grazie Alessia Macari ???????? - occhio_notizie : Alessia Macari e la foto senza veli col pancione #gfvip - scrivotweet : Io penso che sotto questo punto di vista ho ragione: perché state facendo una processione per una PRESUNTA bestemmi… -

A confermarlo è stata, madrelingua inglese, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip . A domanda diretta " Hai sentito la bestemmia di Soleil in inglese? ", la...ha spiegato come stanno le cose: 'Nella lingua inglese non esistono le bestemmie e ve lo dico io che sono madrelingua inglese, non esistono' .Sembra essere arrivata la rottura per Belli e la gieffina tanto discussa: dopo una serie di duri scontri, lei gli tende una trappola ...Il pancione di Alessia Macari è diventato una tela. La bella showgirl, in dolce attesa ormai da mesi, si è concessa un 'belly painting', ovvero un disegno molto particolare in omaggio alla piccola che ...