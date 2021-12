Snowboard, Coppa del Mondo 2021-2022: nel PSL di Bannoye è decima Nadya Ochner. Vittoria per Julie Zogg (Di domenica 12 dicembre 2021) Va in archivio a Bannoye, in Russia, il primo slalom parallelo femminile della Coppa del Mondo 2021-2022 di Snowboard alpino: la Vittoria va alla svizzera Julie Zogg, mentre l’unica azzurra ad essere riuscita ad entrare tra le migliori sedici, Nadya Ochner, esce agli ottavi ed è decima. Nella big final l’elvetica supera la nipponica Tsubaki Miki, giustiziera dell’azzurra. Nella small final la russa Anastasiia Kurochkina supera la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, ieri seconda nel PGS, e sale sul gradino più basso del podio. Nei quarti vengono eliminate le prime quattro classificate nelle qualificazioni, ovvero le austriache Daniela Ulbing e Julia Dujmovits e le elvetiche Patrizia ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Va in archivio a, in Russia, il primo slalom parallelo femminile delladeldialpino: lava alla svizzera, mentre l’unica azzurra ad essere riuscita ad entrare tra le migliori sedici,, esce agli ottavi ed è. Nella big final l’elvetica supera la nipponica Tsubaki Miki, giustiziera dell’azzurra. Nella small final la russa Anastasiia Kurochkina supera la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, ieri seconda nel PGS, e sale sul gradino più basso del podio. Nei quarti vengono eliminate le prime quattro classificate nelle qualificazioni, ovvero le austriache Daniela Ulbing e Julia Dujmovits e le elvetiche Patrizia ...

