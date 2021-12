Sci, Brignone meglio di Compagnoni: "Traguardo incredibile" (Di domenica 12 dicembre 2021) Federica Brignone entra di diritto nella storia dello sci italiano. La classe '90 centra il successo nel superG di St. Moritz, salendo a quota 17 affermazioni in carriera. Una in più della regina ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Federicaentra di diritto nella storia dello sci italiano. La classe '90 centra il successo nel superG di St. Moritz, salendo a quota 17 affermazioni in carriera. Una in più della regina ...

