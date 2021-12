Quarto Grado, le immagini in diretta Tv: “Ho visto Denise Pipitone” (Di domenica 12 dicembre 2021) Foto a fine articolo. Veronica Panarello nel 2004 testimoniò di aver visto Denise Pipitone pochi giorni dopo la sua scomparsa. A “Quarto Grado” è stata portata alla luce la testimonianza della donna condannata a 30 anni di reclusione per il delitto di Santa Croce Camerina: Veronica fu riconosciuta colpevole di aver ucciso il figlio Lorys Stival il 29 novembre 2014. I giudici le riconobbero un ruolo di manipolatrice, fu giudicata capace di intendere e di volere, e oggi ci si chiede se quel racconto su Denise fosse la verità o solo la prima di una serie di finzioni messe in atto anni dopo nei confronti degli inquirenti. La telefonata senza riscontro È il 15 settembre 2004: esattamente due settimane prima la piccola Denise è stata rapita a Mazara del Vallo. ... Leggi su howtodofor (Di domenica 12 dicembre 2021) Foto a fine articolo. Veronica Panarello nel 2004 testimoniò di averpochi giorni dopo la sua scomparsa. A “” è stata portata alla luce la testimonianza della donna condannata a 30 anni di reclusione per il delitto di Santa Croce Camerina: Veronica fu riconosciuta colpevole di aver ucciso il figlio Lorys Stival il 29 novembre 2014. I giudici le riconobbero un ruolo di manipolatrice, fu giudicata capace di intendere e di volere, e oggi ci si chiede se quel racconto sufosse la verità o solo la prima di una serie di finzioni messe in atto anni dopo nei confronti degli inquirenti. La telefonata senza riscontro È il 15 settembre 2004: esattamente due settimane prima la piccolaè stata rapita a Mazara del Vallo. ...

