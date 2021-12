Precipita durante la discesa in cordata, due scalatori intrappolati: intervento interforze a Gaeta (Di domenica 12 dicembre 2021) Paura a Gaeta, dove due scalatori di Roma sono rimasti intrappolati su una parete d’arrampicata dopo che uno di loro è rimasto ferito per una brutta caduta. scalatori intrappolati in parete E’ accaduto nella tarda serata di ieri in località Piana di Sant’Agostino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Gaeta, insieme al personale dei Vigili del Fuoco e al Soccorso Alpino di Cassino. L’intervento richiesto è stato necessario in quanto gli scalatori non riuscivano a terminare una discesa in cordata per le ferite riportate a seguito della caduta di uno di loro. L’uomo è stato poi trasportato presso l’ospedale di Latina da un elicottero dell’Aeronautica Militare. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021) Paura a, dove duedi Roma sono rimastisu una parete d’arrampicata dopo che uno di loro è rimasto ferito per una brutta caduta.in parete E’ accaduto nella tarda serata di ieri in località Piana di Sant’Agostino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di, insieme al personale dei Vigili del Fuoco e al Soccorso Alpino di Cassino. L’richiesto è stato necessario in quanto glinon riuscivano a terminare unainper le ferite riportate a seguito della caduta di uno di loro. L’uomo è stato poi trasportato presso l’ospedale di Latina da un elicottero dell’Aeronautica Militare. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Precipita durante la discesa in cordata, due scalatori intrappolati: intervento interforze a Gaeta - Pao_letta76 : RT @scoreggiolo: Precipita dal 4° piano è morto per #Covid_19. Investito pedone sulle strisce pedonali aveva il #COVID19. Accoltellato dura… - scoreggiolo : Precipita dal 4° piano è morto per #Covid_19. Investito pedone sulle strisce pedonali aveva il #COVID19. Accoltella… - TgrRaiMolise : #incidente sul #lavoro: precipita da tre metri di altezza durante un servizio funebre. E' accaduto a #Casacalenda (… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita durante Sanremo 2022: cosa accadde all'Eurovision 2014 con Emma Marrone Durante le prove si viene a conoscenza delle idee create da Nicolò 'Nick' Cerioni e Leandro Manuel ... tra telefono e computer, vista la tecnologia in evoluzione, non è dato saperlo) e si precipita a ...

Enrico Varriale, è gogna continua: donna lo aggredisce fin dentro casa e poi lo accusa Poi la situazione che precipita a causa del nervosismo di Varriale, almeno secondo quanto ... quando, durante un alterco per motivi di gelosia, Varriale avrebbe colpito violentemente la donna, ...

Il testamento e l'assicurazione: quel volo "intorno al mondo" precipitato ilGiornale.it Il testamento e l'assicurazione: quel volo "intorno al mondo" precipitato A settembre del 1957 il lussuoso Romance of the Skies, un Boeing della compagnia Pan American diretto a Honolulu, precipita misteriosamente, causando la morte di tutti i passeggeri. Ma cosa provocò lo ...

In fuga con il figlio, adesso è scomparsa. Madre condannata Il ragazzino di dieci anni era stato affidato al padre. La donna è tornata in Romania: di loro nessuna traccia / RIVANAZZANO Durante una vacanza in Romania si è allontanata con suo figlio di dieci ann ...

le prove si viene a conoscenza delle idee create da Nicolò 'Nick' Cerioni e Leandro Manuel ... tra telefono e computer, vista la tecnologia in evoluzione, non è dato saperlo) e sia ...Poi la situazione chea causa del nervosismo di Varriale, almeno secondo quanto ... quando,un alterco per motivi di gelosia, Varriale avrebbe colpito violentemente la donna, ...A settembre del 1957 il lussuoso Romance of the Skies, un Boeing della compagnia Pan American diretto a Honolulu, precipita misteriosamente, causando la morte di tutti i passeggeri. Ma cosa provocò lo ...Il ragazzino di dieci anni era stato affidato al padre. La donna è tornata in Romania: di loro nessuna traccia / RIVANAZZANO Durante una vacanza in Romania si è allontanata con suo figlio di dieci ann ...