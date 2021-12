Pio e Amedeo | show a Uà di Claudio Baglioni | ma non tutti apprezzano

(Di domenica 12 dicembre 2021) Pio esono stati ospiti della scorsa puntata di Uà – Uomo di Varie età condotta da. La presenza dei due però non è stata particolarmente apprezzata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Ieri a Uà il programma di Claudio Baglioni, che ha avuto tantissimi ospiti e amici che si sono succeduti cantando con lui o recitando pezzi bellissimi, sono andati anchema il duo comico foggiano non è affatto piaciuto e si è attirato una serie di critiche sul web. Vediamo cosa è accaduto.a Uà di Claudio Baglioni Ieri sera sul palco di Uà ...Non convince molti telespettatori la presenza dia Uà (Uomo di varie età) , lo show di Claudio Baglioni del sabato sera su Canale 5. I due sguaiatissimi comici pugliesi hanno fatto 'un blitz' in scena giocando con il grande cantautore ...Pio e Amedeo sono stati ospiti di Uà - Uomo di Varie età condotto da Claudio Baglioni. La presenza dei due non è stata troppo apprezzata dal pubblico ...Il web massacra Pio e Amedeo. Il popolo del web non è stato affatto clemente con Pio e Amedeo e li ha massacrati con frasi del tipo: “Non capisco tutta questa necessità di infilare Pio e Amedeo in ogn ...