Orgoglio Atalanta, Verona battuto in rimonta e secondo posto (Di domenica 12 dicembre 2021) L'Atalanta risponde alla delusione Champions con una bella vittoria in rimonta (1 - 2) sul campo del Verona, diventato con Tudor finora inespugnabile. L'Hellas parte bene, si fa pericolosa un paio di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 dicembre 2021) L'risponde alla delusione Champions con una bella vittoria in(1 - 2) sul campo del, diventato con Tudor finora inespugnabile. L'Hellas parte bene, si fa pericolosa un paio di ...

Advertising

sportli26181512 : Orgoglio Atalanta, Verona battuto in rimonta e terzo posto: Orgoglio Atalanta, Verona battuto in rimonta e terzo po… - Gazzetta_it : Orgoglio Atalanta, Verona battuto in rimonta al Bentegodi e terzo posto #VeronaAtalanta - OdeonZ__ : Atalanta, l'orgoglio non basta: perde 3-2 col Villarreal ed è fuori dalla Champions - infoitsport : Atalanta, ciao ciao Champions: con rabbia, ma anche orgoglio - zazoomblog : Atalanta ciao ciao Champions: con rabbia ma anche orgoglio - #Atalanta #Champions: #rabbia #anche -