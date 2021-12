L’Atalanta dimentica il Villarreal | a Verona è 1-2

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 12 dicembre 2021) Miranchuk e Koopmeiners ribaltano il vantaggio scaligero di Simeone.ile riparte immediatamente con tre punti pesantissimi. Cade l’Hellasdi Tudor, che comunque avrebbe meritato qualcosa in più per quanto messo in mostra. I bergamaschi mettono nove punti dalla Juventus e sette dalla Fiorentina. Gli scaligeri mancano il sorpasso sul Bologna. Quali sono state le scelte dei tecnici? Solito 3-4-2-1 per i padroni i casa. Montipò tra i pali, davanti a lui spazio a Casale, Magnani e Ceccherini. Reparto di metà campo che vede all’opera Faraoni, Tameze, Ilic e Lazovic. Lasagna e Caprari sulla trequarti dietro all’unica punta Simeone. Stesso modulo anche per Gasperini, che però regala qualche sorpresa. Nessun cambio nella retroguardia: Musso regolarmente in campo con Toloi, ...