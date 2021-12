Ibrahimovic: “L’adrenalina è lo scudetto. Al Milan un’atmosfera più che top” (Di domenica 12 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato delle dichiarazioni durante la presentazione del suo libro intitolato 'Adrenalina - My untold stories' Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) Zlatanha rilasciato delle dichiarazioni durante la presentazione del suo libro intitolato 'Adrenalina - My untold stories'

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: LIVE MN - Ibrahimovic: 'Ora l’adrenalina è per lo scudetto' - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: Ibrahimovic: 'Quest'anno l'adrenalina è per lo scudetto' - DenisBianco : RT @MilanNewsit: Ibrahimovic: 'Quest'anno l'adrenalina è per lo scudetto' - PianetaMilan : @Ibra_official : 'L'adrenalina è lo scudetto. Al @acmilan un'atmosfera più che top' #ACMilan #Milan #SempreMilan… -