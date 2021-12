Gigi D'Alessio sulla nuova compagna Denise: "Lei è diversa dalla altre, vuole solo..." (Di domenica 12 dicembre 2021) Gigi D'Alessio sta vivendo un periodo d'oro della carriera e della vita privata. Di recente ha rivelato le sue opinioni sull'attuale partner Denise Esposito. Gigi D'Alessio è senza dubbio uno dei volti più famosi e apprezzati del panorama musicale italiano. La sua fama ha radici profonde e si è espansa a un livello inimmaginabile. Oltre alla musica ha mostrato la sua presenza anche in Tv. Lo abbiamo visto infatti oggi con Antonella Clerici nel programma Rai The Voice Senior. Ci sono anche molte discussioni sulla sua vita privata e varie storie d'amore oggi, ma l'obiettivo del cantante è essere felice con la sua nuova compagna e un buon padre per il suoi figli. Quando LDA ha vinto il primo disco d'oro lo staff di produzione ha "preparato" palloncini e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 12 dicembre 2021)D'sta vivendo un periodo d'oro della carriera e della vita privata. Di recente ha rivelato le sue opinioni sull'attuale partnerEsposito.D'è senza dubbio uno dei volti più famosi e apprezzati del panorama musicale italiano. La sua fama ha radici profonde e si è espansa a un livello inimmaginabile. Oltre alla musica ha mostrato la sua presenza anche in Tv. Lo abbiamo visto infatti oggi con Antonella Clerici nel programma Rai The Voice Senior. Ci sono anche molte discussionisua vita privata e varie storie d'amore oggi, ma l'obiettivo del cantante è essere felice con la suae un buon padre per il suoi figli. Quando LDA ha vinto il primo disco d'oro lo staff di produzione ha "preparato" palloncini e ...

Advertising

LaGrevia : Ovviamente anche Amici lo guardo solo su tiktok ma io bimba di LDA, spero che vinca tutto il vincibile. A parte Gi… - y17ise : @iKai94lee Figlio di Gigi D'alessio sounds like il mio prossimo ult - iKai94lee : @y17ise Il figlio di gigi d’alessio se non sbaglio! - marchetti95_m : Io di amici non ne ho. Ma piuttosto che passare il capodanno in qualche casa con 10 persone o poco più a condivide… - _y_elena : @shehatesclao ti piace Gigi D'Alessio? -